Muratbey Uşak'ta büyük sürpriz

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka\'ya da evinde yenilince 11 maçta 1 galibiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak\'ta 16 yıldır takımın dümeninde yer alan Antrenör Ozan Bulkaz\'ın görevi bırakması şok etkisi yarattı.

Son haftalarda maçların ardından, \"Yönetim veda kararı alırsa saygı duyarım\" açıklaması yapan Bulkaz, yöneticilerin kendisi halen görevdeyken Yunan Antrenör Sotiris Manolopoulos\'la görüştüğünü öğrenince istifa etti. Amatör ligde dümene geçerek 16 yılda Avrupa arenasına kadar taşıyıp 5 yıldır Süper Lig\'de tuttuğu Uşak\'a veda eden Bulkaz, aynı gün Trabzonspor\'la söz kesti.

Basketbol kariyerine ilk kez Uşak dışında bir şehirde devam edecek Ozan Bulkaz, Zare Markovski\'yle yollarını ayıran Trabzon\'la sözleşme imzalayacak. Bulkaz\'la birlikte 16 yıldır Uşak\'ta görev yapan Genel Menajer Fatihhan Erdoğan\'ın da takımdan ayrılması gündemde. Bu sezon başında yönetimi Uşak Belediyesi\'nin şirketlerinden Utaş\'a geçen kırmızı-siyahlılarda antrenörlük için Sotiris Manolopoulos\'un dışında Ahmet Kandemir, Burak Bıyıktay, Mete Babaoğlu, Hakan Demir gibi çalıştırıcıların isimleri geçiyor. Uşak, bu hafta Fenerbahçe Doğuş deplasmanına çıkacak.

FUTBOLDA ZİRVEDE POTADA DİPTE

Uşak Belediyesi Taş İşletmeleri Sanayi\'nin (UTAŞ) yönetimini üstlendiği basketbol ve futbol takımları bu sezon iki farklı kategoride farklı konumda bulunuyor. Süper Ligde 5 sezondur aralıksız olarak yer alan, yönetimi bu yıl Utaş\'a geçen basketbol takımı, 11 maçta 1 galibiyetle düşme hattında son sıraya demir attı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'de şampiyon olan futbol takımı ise TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk yarıyı 17 maçta 37 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde lider tamamladı.

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