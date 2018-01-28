Muratbey Uşak'ta Bekir farkı

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 10 yenilgi alarak son sıraya demir attığı dönemde düşmesine kesin gözüyle bakılmaya başlanan Muratbey Uşak, Antrenör Aziz Bekir\'in dümene geçmesiyle şaha kalktı. Yeşilgiresun Belediyespor\'u evinde 85-82 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlı ekip, Bekir yönetiminde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Toplamda 4 galibiyete ulaşan Uşak, eski çalıştırıcısı Ozan Bulkaz\'ın görev yaptığı Trabzonspor\'u sollayıp aylar sonra düşme hattından kurtuldu. Aziz Bekir, mücadelenin ardından, \"Sistem dışı oynamamıza rağmen kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Seyircilerin desteği önemliydi. Onlar bize ekstra enerji sağladılar. Hedefimize doğru ufak bir adım daha attık, umarım böyle devam eder\" dedi.