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Spor

Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir ilk antrenmanında

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9 mağlubiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak'ta yönetimin Ozan Bulkaz'ın yerine sözleşme imzaladığı antrenör Aziz Bekir, takımla ilk antrenmana çıktı

26 Aralık 2017 18:06

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 9 mağlubiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak\'ta yönetimin Ozan Bulkaz\'ın yerine sözleşme imzaladığı antrenör Aziz Bekir, takımla ilk antrenmana çıktı.
Kırmızı-siyahlıların pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı da izleyen Bekir, tek tek oyuncularla tanıştı. Aziz Bekir, taraftarla ilk kez cumartesi günü iç sahada oynanacak Eskişehir Basket mücadelesinde buluşacak. Muratbey Uşak, ligde 12 hafta sonunda 1 galibiyetle, kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde bulunuyor.

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