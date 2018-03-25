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Spor

Muratbey Uşak'ın kötü gidişi sürüyor

UŞAK, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6'ncı yenilgisini Banvit deplasmanında, 71-58'lik skorla alan Muratbey Uşak, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı

25 Mart 2018 14:32

UŞAK, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 6\'ncı yenilgisini Banvit deplasmanında, 71-58\'lik skorla alan Muratbey Uşak, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. 
Ligde 5 sezondur yer alan kırmızı-siyahlı ekip, son 8 haftaya 22 maçta 4 galibiyetle son sırada girdi. Kümede kalma umutları her geçen hafta tükenen Uşak\'ta bu sezon Ozan Bulkaz ve Aziz Bekir\'in ardından üçüncü antrenör olarak göreve getirilen Mustafa Mavili, ilk maçında Banvit karşısında takımın galibiyet hasretini sonlandıramadı.


 

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