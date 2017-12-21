Muratbey Uşak'a Aziz Bekir geliyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde 16 yıldır takımın dümeninde yer alan Antrenör Ozan Bulkaz\'la yollarını ayıran son sıradaki Muratbey Uşak, halen Petkimspor\'da görev yapan Aziz Bekir\'le söz kesti.

Bekir\'in Petkim\'den ayrıldıktan sonra sözleşme imzalayıp pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Bosna Hersek asıllı olan 47 yaşındaki Aziz Bekir, oyunculuk kariyerinin ardından Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol ve Torku Konyaspor\'da antrenörlük yaptı. Bekir\'in 7 hafta önce son sırada devraldığı Türkiye Basketbol Ligi ekibi Petkimspor, halen düşme hattında bulunuyor.