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Spor

Muratbey Uşak, Trabzonspor Basketbol'u ağırlıyor

UŞAK, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 84-78 mağlup ederek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Muratbey Uşak, yarın ilk yarının son haftasında evinde Trabzonspor'la kozlarını paylaşaca

13 Ocak 2018 17:18

UŞAK, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 84-78 mağlup ederek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Muratbey Uşak, yarın ilk yarının son haftasında evinde Trabzonspor\'la kozlarını paylaşacak. 
Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda saat 17.00\'de başlayacak maçın biletleri ücretsiz dağıtılacak. Uşak ekibinden ayrılıp Trabzon temsilcisiyle anlaşan başantrenör Ozan Bulkaz, eski takımına rakip olacak. Muratbey Uşak Antrenörü Aziz Bekir, \"Büyükçekme karşısında oynadığımız gibi aynı inançla Trabzonspor\'u da yenmek istiyoruz\" dedi. 
Öte yandan Uşak\'ta kaptan Mutlu Akpınar ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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