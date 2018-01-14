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Spor

Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71

UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Kerem Baki (xx) MURATBEY UŞAK: Miles (xx) 2, Hamiltan (xxx) 17, Tayfun (xx) 6, Calloway (xxx) 8, Carmichael (xxx) 15, Miller (xxx) 16,  Solomon (xxx) 18, Süleyman (xx) 2,

14 Ocak 2018 23:11

UŞAK, (DHA)
SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Kerem Baki (xx)
MURATBEY UŞAK: Miles (xx) 2, Hamiltan (xxx) 17, Tayfun (xx) 6, Calloway (xxx) 8, Carmichael (xxx) 15, Miller (xxx) 16,  Solomon (xxx) 18, Süleyman (xx) 2, Şafak (xxx) 16, Yiğit (xx)
TRABZONSPOR: Green (xxx) 22, Obekpa (xx) 8, Eldridge (xx) 4, Vasiliauskas (xx) 14, Harris (xx) 7, Alper (x), Heslip (xx) 14, Burak (x) 2, Ozan (x), Bora Hun (x)
1 PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 52-36
3. PERİYOT: 76-58
5 FAUL: Obekpa (37.31) (Trabzonspor)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratbey Uşak, konuk ettiği Trabzonspor’u 100-71\'lik skorla mağlup etti.
İlk periyodu 22-19 önde bitiren Uşak ekibi, 2. çeyrekte de etkili oyununu sürdürdü ve devre arasına 52-26 galip girdi. Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan Muratbey Uşak, finale 76-58 avantajla başladı. Muratbey Uşak son çeyrekte de rakibine geçit vermedi, salondan 29 sayı farkla galip ayrıldı. Yıllarca Muratbey Uşak’ı çalıştıran Başantrenör Ozan Bulkaz, bu kez Trabzonspor\'un başında eski takımına rakip oldu.

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