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Spor

Muratbey Uşak, Mustafa Mavili'ye emanet

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle yeniden son sıraya demir atan Muratbey Uşak'ta sezon ortasında takımı 16 yıl görev yapan Ozan Bulkaz'dan devralan Antrenör Aziz Bekir ile de yollar ayrıldı

20 Mart 2018 14:28

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 5 mağlubiyetle yeniden son sıraya demir atan Muratbey Uşak\'ta sezon ortasında takımı 16 yıl görev yapan Ozan Bulkaz\'dan devralan Antrenör Aziz Bekir ile de yollar ayrıldı. Yönetim, yaptığı toplantının ardından Bekir\'in görevine son verme kararı aldı. Uşak\'ta Aziz Bekir\'in yerine başantrenörlük görevine kulüpte sezon başından buyana yardımcı antrenör olarak çalışan Mustafa Mavili\'nin getirildiği açıklandı. Mavili, daha önce Trabzonspor ve Best Balıkesir\'de de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Son 5 sezondur aralıksız olarak yer aldığı ligde düşme korkusunu yakından hisseden Muratbey Uşak, Bekir yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.  

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