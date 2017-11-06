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Spor

Muratbey Uşak kötü gidişatı durduramadı

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde evinde Sakarya Büyükşehir Basketbol'a da 81-69 mağlup olan Muratbey Uşak, bu sezon oynadığı 5 maçta tek galibiyetle yetindi

06 Kasım 2017 16:55

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde evinde Sakarya Büyükşehir Basketbol\'a da 81-69 mağlup olan Muratbey Uşak, bu sezon oynadığı 5 maçta tek galibiyetle yetindi.
Ligde sadece evinde Darüşşafaka\'yı 84-80 yenebilen kırmızı-siyahlı ekip, şimdiden düşme barajında bulunuyor. Miles ve Solomon\'un sakat olduğu, Dorsey\'le yollarını erken ayıran Uşak\'ta Ofoegbu, Calloway ve Carmichael\'ın transfer edilerek kadroda erken operasyon yapılması da kötü gidişi durdurmaya yetmedi. Pes etmeye niyetleri olmadığını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, \"Biz inatçı bir takımız. Buraya kolay gelmedik, kolay da pes etmeyiz. Çıkış yakalayacağız. Lig bu sene zor ama çok çalışacağız\" diye konuştu. 

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