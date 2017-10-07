Muratbey Uşak ilk sınavda

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Muratbey Uşak, yeni sezon öncesi yenilenen kadrosuyla yarın ilk maçta Yeşilgiresun Belediyespor\'un konuğu olacak. 19 Eylül Spor Salonu\'nda saat 13.00\'te start alacak mücadeleyi beINSports3 yayınlayacak. Kırmızı-siyahlılarda bileğinde sakatlık bulunan Richard Solomon\'un oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek. İlk maçların her zaman zor olduğunu belirten Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, \"Sezona galibiyetle başlayıp moral kazanmak istiyoruz\" dedi.