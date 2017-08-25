Muratbey Uşak, ilk hazırlık maçında Eskişehir Basket'le karşılaşacak

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezon öncesi 11 transferle yenilediği kadrosuyla Antalya\'daki kampını sürdüren Muratbey Uşak, ilk hazırlık maçında yarın Eskişehir Basket\'le karşılaşacak.

Gloria Sports Arena\'daki mücadele saat 16.00\'da başlayacak. Sezon öncesi yoğun bir hazırlık dönemi geçirecek Uşak temsilcisi, kampı 30 Ağustos\'ta noktalayıp 6 Eylül\'de İstanbul\'da Darüşşafaka\'yla oynayacak. 10-12 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece ve Banvit\'in katılacağı geleneksel Kurtuluş Kupası\'na ev sahipliği yapacak kırmızı siyahlılar, 21-24 Eylül\'de yine Antalya\'da Gloria Cup, 28-29 Eylül tarihlerinde ise Kocaeli\'de Kartepe Cup\'ta boy gösterecek.