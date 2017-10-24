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Spor

Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde guard Darrin Dorsey'le yollarını ayıran Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaşma sağladı

24 Ekim 2017 14:19

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde guard Darrin Dorsey\'le yollarını ayıran Muratbey Uşak, Earl Calloway\'le anlaşma sağladı.
Kariyerinde Cibona Zagreb, Cajasol Sevilla, Unicaja Malaga, Gaziantep Basketbol gibi takımlarda forma giyen 34 yaşında, 1.90 boyundaki Calloway, geçen sezon yine ülkemizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'da 11 sayı, 4.6 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon 8\'inci yabancı oyuncu transferini yapan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları sebebiyle yaklaşık 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles\'ın tedavileri devam ediyor. Muratbey Uşak, ligde cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan\'a konuk olacak.

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