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Spor

Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri arasını eksiklerini kapatma fırsatı olarak gören Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı

27 Şubat 2018 14:44

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri arasını eksiklerini kapatma fırsatı olarak gören Muratbey Uşak, Bosna Harsek\'te 1 hafta kamp yaptı. Kampta Okk Spears  Sarajeva ile oynadığı ilk hazırlık maçını 92-71 kazanan kırmızı-siyahlılarda NBA\'de 10 yıl boyunca Golden State Warriors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic gibi kulüplerde forma giyen yeni transfer CJ Watson da bu periyotta takıma uyum sağladı. Düşma hattından kurtulma mücadelesi veren Uşak, lig maratonuna cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan\'ı ağırlayacağı karşılaşmayla yeniden başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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