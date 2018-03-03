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Spor

Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan: 65-75

UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Emin Moğulkoc (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Semih Vural (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (xx) 4, Tayfun (x) 2, Miles (xxx) 17, Watson (xx) 10, Carmichael (xxx) 11, Hamilton (xx) 4, Solomon (xx) 13, Şafak (xx

03 Mart 2018 18:01

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoc (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Semih Vural (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (xx) 4, Tayfun (x) 2, Miles (xxx) 17, Watson (xx) 10, Carmichael (xxx) 11, Hamilton (xx) 4, Solomon (xx) 13, Şafak (xx) 4, 
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams (xxx) 17, Diebler (xx) 7, Strawberry (xxx) 11, Clark (xx) 6, Sertaç (xx) 6, Kenan (xx) 3, Weems (xx) 3, Can Maxim (xx), Lalanne (xxx) 17, Erkan (xx) 5
1. PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 38-44
3. PERİYOT: 45-60

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde düşme hattındaki Muratbey Uşak, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zirve takipçisi Beşiktaş Sompo Japan\'a evinde 75-65 yenilerek son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılamadı.
Karşılaşmayı hızlı başlayan Muratbey Uşak ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. Ardından toparlanan Beşiktaş hücumdaki etkili oyunuyla soyunma odasına 44-38 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlılar finale 15 sayı farkla avantajlı girdi: 45-60. Muratbey Uşak son çeyrekte farkı eritse de Beşiktaşı\'ı yakalayamadı. İstanbul ekibi deplasmandan galibiytel dönüp zirve yarışında yeniden çıkışa geçti.  
 

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