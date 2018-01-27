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Spor

Muratbey Uşak - Yeşilgiresun Belediyespor: 85-82

UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 14, Tayfun (xx) 7, Miles (xxx) 14, Hamilton (xxx) 18, Carmichael (xxx) 10, Miller (x) 1, Solomon (xx) 9, Şafak (xxx

27 Ocak 2018 20:49

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 14, Tayfun (xx) 7, Miles (xxx) 14, Hamilton (xxx) 18, Carmichael (xxx) 10, Miller (x) 1, Solomon (xx) 9, Şafak (xxx) 12
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Boynton (xx) 7, James (xxx) 16, Williams (xx) 6, Bynum (xxx) 17, Dusan (x), Dragicevic (xxx) 15, Jefferson (xxx) 18, Enes (x) 2, Erkan (x) 1  
1\'İNCİ PERİYOT: 25-18
İLK YARI: 38-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
5 FAUL ALAN: Solomon (37.18) (Muratbey Uşak), Dragicevic (32.32) (Yeşilgiresun)
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Muratbey Uşak, üst üste 3\'üncü galibiyetini ikinci yarının ilk sınavında evinde Yeşilgiresun Belediyespor\'dan aldı: 85-82. 
Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodu 25-18, ilk yarısı 38-39, üçüncü periyodu ise 59-57 sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılarda Hamilton 18, Calloway ve Miles ise 14\'er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 10 haftayı mağlubiyetle tamamladıktan sonra son 3 maçta çıkışa geçen Muratbey Uşak, bu skorla düşme hattından kurtulma yarışında dev bir adım attı.

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