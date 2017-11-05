Muratbey Uşak - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 69-81

UŞAK, (DHA)
SALON: Şehit Ömer Halisdemir
HAKEMLER: Polat Parlak (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Aytuğ Ekti(xxx)
MURATBEY UŞAK: Hamilton (xxx) 20, Mutlu Akpınar (x), Şafak Edge (x), Calloway (x) 4, Tayfun Erülkü (x) 5, Carmichael (x) 5, Ofoegbu (xx) 10, Murat Kozan (x), Markota (xx) 14, Miller (xx) 11
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Jones (xx) 9, Jankovicn (xx) 6, Doğukan Şanlı (x) 3, Metecan Birsen (xx) 7, Can Korkmaz (x), Fall (xxx) 23, Harris (xxx) 11, Tufan Önen (x) 2, Pryor (x) 2, Boothe (xxx) 18
1. PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 37-41
3. PERİYOT: 50-60
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Muratbey Uşak, evinde Sakarya Büyükşehir Basketbol\'a 81-69 yenilerek üst üste ikinci, toplamda dördüncü mağlubiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Sakarya takımından Fall oldu. Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-21 önde tamamlayan Sakarya temsilcisi, soyunma odasına 4 sayı üstün girdi: 37-41. Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkararak son bölüme 60-50 önde giren konuk ekip, final periyodunda üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 12 sayı farkla kazandı: 69-81.