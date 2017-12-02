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Spor

Muratbey Uşak - Gaziantep Basketbol: 67-75

UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Erşan Kartal (xx), Osman Sinan İşgüder (xx) MURATBEY UŞAK: Miller (xxx) 15, Mutlu Akpınar (x) 3, Ofoegbu (xxx) 15, Calloway (xx) 10, Carmichael (xx) 11, Hamilton (x) 6, Solomon (xx) 7, Şafa

02 Aralık 2017 20:31

UŞAK, (DHA)
SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Erşan Kartal (xx), Osman Sinan İşgüder (xx)
MURATBEY UŞAK: Miller (xxx) 15, Mutlu Akpınar (x) 3, Ofoegbu (xxx) 15, Calloway (xx) 10, Carmichael (xx) 11, Hamilton (x) 6, Solomon (xx) 7, Şafak (x), Tayfun (x), Murat (x)
GAZİANTEP BASKETBOL: White (xxx) 14, Erol Can (xx) 3, Lyons (xxx) 9, Armand (xx) 6, Rudd (xxx) 19, Can Uğur (xxx) 15, Balazic (xx) 7, Freimanis (xx) 2 
1\'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI:38-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52
5 FAUL ALANLAR: 39.34 Miller (Muratbey), 35.51 Freimanis  (Gaziantep)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde 9\'uncu haftaya düşme hattında giren iki takımdan Muratbey Uşak evinde Gaziantep Basketbol\'a 75-67 mağlup oldu. Uşak ekibi bu sonuçla üst üste 6\'ncı yenilgisini alırken, ligdeki 2\'nci zaferini elde eden Gaziantep temsilcisi 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Maçın en skor ismi Gaziantep Basketbol\'dan 19 sayı ile Rudd oldu.
Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyodu konuk takım 1 sayı önde tamamladı: 19-20. 
İkinci çeyrekte Solomon ve Ofoegbu\'nun sayılarıyla üstünlüğü eline geçiren Uşak temsilcisi soyunma odasına önde girdi: 38-36. 
Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Uşak temsilcisi Miller\'in etkili oyunuyla skor üretirken, buna White ile karşılık veren konuk takım bitime 2 saniye kala Erol Can\'ın serbest atıştan bulduğu 3 sayı ile skora denge getirdi: 52-52. 
Final periyodunda Can Uğur\'un dış atışları ve Rudd\'un sayılarıyla üstünlük kuran Gaziantep Basketbol müsabakayı 8 sayı farkla kazandı: 67-75.

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