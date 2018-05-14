Murat Yoldaş: "Yeniden İnegölspor'da çalışmayı isterim"

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)



TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonu 7\'nci sırada ligi bitiren İnegölspor\'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Murat Yoldaş, \"İnegölspor ile sözleşmemiz sona erdi. Kongre sürecini bekleyeceğiz. İnegölspor\'la yeniden çalışmayı isterim. Burası biz teknik adamın çalışmayı isteyeceği bir kulüptür\" dedi.

İnegölspor ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Murat Yoldaş, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, \"İnegölspor\'a imza attığım ilk gün bazı şeyler söylemiştim. Bizler hocasından, yöneticisinden, futbolcusundan başlayarak, hepsinin gelip geçici olduğunu, kulüplerin baki olduğunu söylemiştim. Asıl olanda kulübün var olmasıdır zaten. Anlaştığım zaman İnegölspor\'a gelip geçici olmaya değil, burada iz bırakmaya geldiğimi söylemiştim. Bunu da başardığımıza inanıyorum. İnegölspor\'da çalışmaktan son derece mutlu oldum. Sezon başı bir sürü zorluklar, sıkıntılar çekildi. Tam olarak olmasa da transferi yaptık. Kampımızı da geçte olsa yaptık\" açıklamasını yaptı

\"KÜMEDE KALSIN MANTIĞI VARDI\"

\"Kamuoyunun bakış açısı çok önemliydi. Maddi imkansızlıklar altında oluşturulan bu takım kümede kalsın mantığı vardı\" diyen deneyimli teknik adam, \"Bu doğrultuda geçen 5-6 hafta ve 7-8\'inci haftalardan sonra takımımız oturdu ve ivme kazandı. Ben bu süreç içerisinde her zaman için \'sabırlı olalım, bu takım çok iyi olacak\' diye açıklamalarım hep olmuştur. Çünkü takımda o çalışma azmi, o istek, o birlik ve beraberlik çok kolay oluşmuyor. Belli bir süreç lazım. O süreçte 10 haftayı buldu. 10 haftadan sonrada güzel bir ivme kazılmaya başlandı. Oyunsal olarak da, mücadele olarak ta daha iyi yerlere geldik. Tabii bundan sonraki süreçte ilk devreyi bitirdiğimizde ulaştığımız 29 puan vardı. Tabii bu takımda olsun, çevrede olsun büyük bir rahatlama yarattı. Yani küme düşme sebebiyle yola çıkarılan bir takımın 29 puan alması gayet başarılı oluyor. Geçmiş senelere bakıldığında 40 puanla, 40 puanın altındaki puanlara ulaşıldığında kümede kalması bile zor oluyordu. Geçen seneye bakıldığı zaman 37-38 puanla ligde kalınmış. İnegölspor o korkuyu daha ilk devre atlatmış bulundu\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ PUANLAR TOPLADIK\"

İkinci devrede imkansızlıklardan dolayı transferler yapamadıklarını kaydeden Yoldaş, \"Bunun üzerine biz sezon başında 12-13 tane transfer yapmışız. Bu transferlerin hepsinden faydalanılması bazen mümkün olmuyor. Gönül ister ki hepsi tutsun ama bazen de tutmuyor. 12 oyuncudan sadece 2\'sinden faydalanamadık. Bunlar da Kenan ve Cihan. Ertuğrul\'dan faydalanabilirdik ama kendisi gitmek istedi. Böyle bakıldığında iki tane eksiğimiz oluyor. Bunun haricinde Bilal ve Okan\'ın sakatlanması gibi birçok sakatlıklar yaşandı. İlk devredeki mevcut kadrodan da 5 oyucumuzun eksikliği oldu. Bu eksiklikler herkesin moralini bozdu. Oyuncularımız eksik olan arkadaşlarının eksiklikleri aratmamaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. İlk devrenin son 3 maçından sonra yakaladığımız 10 maçlık bir periyodumuz var. O süreçte de iyi puanlar topladık. Sonrasında deplasmanda iddialı takımlar karşısında kaybettiğimiz puanlar bizi biraz daha zora soktu. Belli nedenlerden dolayı bu 10 maçlık periyodu daha yukarı taşıyamadık\" açıklamasını yaptı.

\"OYUNCULARIM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİLER\"

Oyuncularının görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Yoldaş, \"Biz de aynı şekilde. Çok iyi bir şekilde İnegölspor\'a hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yönetimimize, basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. İçeride ve deplasmanda oynadığımız maçlarda inanılmaz bir destek sağlayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnegölspor\'un ileriki yıllarda daha iyi olmasını bizleri mutlu edecektir. Benim İnegölspor\'la olan sözleşmem bitti. Biz İnegölspor\'u çok seviyoruz. Güzel de bir senemiz geçti. Oyuncularla güzel bir kaynaşmamız oldu. Yönetimle, taraftarla aynı şekilde. İnanıyorum ki, bütün İnegölspor severlerin bize bakışı çok sıcak. Onlara yine ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki profesyoneliz. Kongre sürecini bekleyeceğiz. İnegölspor\'la çalışmayı yeniden isterim. Bir teknik adamın çalışmayı isteyeceği kulüptür. Eğer teveccüh edilirse, İnegölspor\'u bir üst lige veya daha üst yerlere taşımaya talip olabiliriz. Önümüzde bir aylık bir süreç var. Ne olur ne biter zaman her şeyi açığa çıkartacaktır\" diyerek sözlerini noktaladı.

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