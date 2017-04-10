Murat Yıldırım, yarışmacıya cevabı neden söylediğini açıkladı: Zorundaydım!

"Kim Milyoner Olmak İster" adlı programın sunucusu Murat Yıldırım, yarışmacıya sorunun cevabını neden söylediğini açıkladı. Yıldırım, "Seyirci jokeri kullanıldıktan sonra ,seyirciye ’10 saniye süreniz var’ demek zorunludur” ifadesini kullandı.

Murat Yıldırım’ın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacıya, “Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?” sorusu yöneltilmişti. Teredütte kalan yarışmacı seyirci jokker hakkını kullanmak isteyince, Murat Yıldırım “10 saniyelik süreniz başladı” diyerek sorunun yanıtını vermişti.