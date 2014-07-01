Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu boşandı

Ünlü oyuncu çift Murat Yıldırım ile Burçin Terzioğlu sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili basın kuruluşlarına konuyla ilgili yazılı bir açıklama gönderdi.

Çiftin boşanmayla ilgili açıklaması şöyle:

Ortak aldığımız karar doğrultusunda evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik.

Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz. (Murat Yıldırım-Burçin Terzioğlu)

Çift 2006 yılında başrol oynadıkları Fırtına dizisinin setinde tanıştı.

İki yıl sonra da evlendiler.