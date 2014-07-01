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Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu boşandı

ünlü çift 2006 yılında başrol oynadıkları Fırtına dizisinin setinde tanışarak evlenmişti

01 Temmuz 2014 10:20

Ünlü oyuncu çift Murat Yıldırım ile Burçin Terzioğlu sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili basın kuruluşlarına konuyla ilgili yazılı bir açıklama gönderdi.

Çiftin boşanmayla ilgili açıklaması şöyle:

Ortak aldığımız karar doğrultusunda evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik.

Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz. (Murat Yıldırım-Burçin Terzioğlu)

Çift 2006 yılında başrol oynadıkları Fırtına dizisinin setinde tanıştı.

İki yıl sonra da evlendiler.

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