Murat Yıldırım: Sektör sorunları sektörle konuşulur, asgari ücretle geçinenle değil!

“Tahmin edemeyeceğin kadar zor bir dünya” diye tanımladığı oyunculuk yolculuğunu anlatan Murat Yıldırım, “Zor şartlarda çalışıyoruz diye isyan eden oyuncuları da anlamakta güçlük çekiyorum. Sektör sorunları sektörle konuşulur, asgari ücretle geçinenle değil” ifadesini kullandı.

Murat Yıldırım, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Yıldırım şunları söyledi: