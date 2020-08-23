Murat Yıldırım: Sektör sorunları sektörle konuşulur, asgari ücretle geçinenle değil!

Neden?
Kimi kime şikâyet ediyorlar? Sektör sorunları sektörle konuşulur, asgari ücretle geçinenle değil! Aksi takdirde herkesin hemen, aldığınız ücreti dörtle çarpıp aylığınızı hesaplayabilecek matematiği var.
Sizinki bu yolculukta verilen nasıl bir savaştı?
Magazinde yer alıp yükselişi kolaylaştırırım gibi bir düşüncem hiç olmadı. Aklım sadece oyunculukla fark edilebilmeye çalıştı. O dönem bunun tahmin edebileceğin zorluklarını yaşadım ama bu benim tercihimdi. Zor olan kısmı daha uzun bir yolculuk istiyor. Şimdi bazı yeni oyuncuları görüyorum, üç-beş bölümde star olmak istiyorlar. Sosyal medya üzerinden onların savaşı da zorlu olacak. Kendinin tam ne olduğunu bilememenin verdiği zorlukla savaş... Ben direncimi bu yolda kazandım.
Ortadoğu’da çok seviliyor, ödüller alıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz bu konuda?
Bu sevgi son 10 yılı geçkin bir zamandır Ortadoğu’nun çok dışına çıktı. Güney Amerika’dan Rusya’ya, Afrika ülkelerine kadar... Mesela İspanya’da en çok reyting alan film Fahriye Evcen’le oynadığımız ‘Sonsuz Aşk’ oldu. Artık ben bile takip edemiyorum. Şunu hissediyorsunuz, dünya küçük mü acaba? Ama değil. Yapmak istediğim çok büyük projeler var, daha çok ülkeye ulaşmak istiyorum.
Yeni projeleriniz neler?
‘Ramo’ya konsantre olmuş durumdayım. Geçen yılın çok üstünde olacak. Kolay kolay söylemem ama gerçekten izleyiciyi iyi bir sezon bekliyor.