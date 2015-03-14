Murat Yıldırım: Oğlun çatır çatır öpüşüyor annecim!

Dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, Adana’da katıldığı bir söyleşide öpüşme sahneleriyle ilgili annesiyle arasında geçen diyalogu anlatırken "Oğlun çatır çatır öpüşüyor anne" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ’Sanatçının Sosyal Sorumluluğu’ konulu söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelen Murat Yıldırım, izleyenleri gülme krizine soktu. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yaklaşık 300 kişinin katıldığı söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, filmlerindeki öpüşme sahneleriyle ilgili bir anısına yer verdi.

Annesi Hayat Yıldırım’ın bir filmindeki öpüşme sahnesinin gerçek olup, olmadığını sorduğunu söyleyen Yıldırım, "Annem çekimser bir tavırla üstü kapalı olarak öpüşme sahnesini sormak istedi. Ben de ’anne tabi ki onlar hep montaj’ dedim. Annem de montaj olduğuna inanırcasına ’tabi ki montaj canım’ dedi. Ben de ’Ne montajı anne, oğlun çatır çatır öpüşüyor’ dedim" diyerek öpüşme sahneleriyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Murat Yıldırım etkinliğin ardından öğrencilerle toplu fotoğraf da çektirdi.