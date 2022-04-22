Murat Yetkin: Zor bir iş deniyor Kılıçdaroğlu, riski yüksek bir eylem

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna ilişkin olarak, "Zor bir iş deniyor Kılıçdaroğlu, riski yüksek bir eylem" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Eğer sonuç Erdoğan’a elektrik zammını geri aldırmak anlamına geliyorsa, pek zannetmiyorum. Eğer sonuç yutması zor, hazmetmesi imkânsız bir demir leblebiyi soframıza koymaksa sonuç alınmaya başlamış demektir. Peki, elektriği kesilmiş halde bir hafta karanlıkta oturma eylemi 2017 Adalet Yürüyüşünün muhalefetin ittifaklar politikasına yol açmış olması gibi sonuçlar doğurabilir mi? Onu söylemek için erken. Belki de ters tepecektir. Sürekli yakınmakla muhalefet iktidar olmaz diyenler belki haklı çıkacaktır. Ama bu eylemin yol açtığı travma dahi bir birikim sayılabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Bazen yol menzile için değil, yürümek için, yol aşkına yürünür. Yol menzilin kendisine dönüşür bazen. Zor bir iş deniyor Kılıçdaroğlu. Riski yüksek bir eylem. Ama bazen tıkanıp kalmayı aşmak, bir sıçramayı sağlamak için bünyeyi sarsmak gerekir. Bir hafta elektriksiz oturma eyleminin bu sıçramayı sağlayıp sağlayamayacağını görmek için önümüzde bir haftadan daha fazlası var."

Bu yazı yetkinreport.com sitesinden alınmıştır

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