Murat Yetkin: Yönetimde dağınıklık ve savrulma üst noktalarda, Erdoğan’ın işi zor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasetteki en büyük meziyetinin bir beka ustası olmak olduğu açık. En zor durumlardan dahi o an kimi, neyi feda etmesi gerekiyorsa edip ayakta kalmayı bildi. Çünkü siyasette tek hedefi var ve o hedeften sapmadıkça diğer her şey teferruat geliyor. O hedef ne pahasına olursa olsun koltuğunu korumak, iktidarı bırakmamaktır. Ancak bu defa dağınıklık çok fazla. Savrulma üst noktalarda. Erdoğan’ın işi gerçekten kolay görünmüyor.” görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Bu süreçte Erdoğan yeni müttefiklerine değil eski dostlarına bel bağlamaya mecbur görünüyor.Nitekim Arınç’tan sonra Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak kızağa çektiği AK Parti iktidarının kuruluşundaki ağır toplarından Cemil Çiçek de konuşmaya başladı. Çiçek’e göre, reform şart değil, zihniyet değişmeli. Oysa biliyoruz ki yasa değişmeden kafa değişmez.Benim konuşmaya başlamasını beklediğim bir başka ağır top var. Derin devletin kodlarını belki en iyi bilenlerden Abdülkadir Aksu konuşmaya başladığında durum biraz daha netleşecektir. Ama Erdoğan’ın devlet yönetiminde ortaya çıkan bu dağınıklık ve savrulmayı toparlamasında eski tüfekler de yeterli olmayabilir. Erdoğan’ın reform sözlerine değil, gerçekten reformlara ihtiyacı olduğuna ikna olması gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.