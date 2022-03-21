Murat Yetkin: Yoksa, Üçüncü Dünya Savaşı çoktan başladı mı?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak'ın Üçüncü Dünya Savaşı'nın aslında çoktan başladığına yönelik sözlerini hatırlatarak, "Tehlike geçmiş değil. Küresel güçlerin birbirlerinin burnunu sürtme kavgası beklenmedik bir anda kıvılcımı çakabilir. Umarım Ukraynalı sözcünün kehaneti yanlış çıkar. Üçüncü Dünya Savaşı değil, yeni Soğuk Savaşın ilk örneği olarak kalır bu içinden geçtiğimiz çılgınlık" dedi.

Yetkin, aktörlerin atom bombaları olduğunu ve bunun da savaşı daha yıkıcı yapabileceğini söylerken şöyle devam etti:

"Yükselen güç olarak Çin var. Şu ana dek hiçbir şey yapmayarak ve pek az söyleyerek en az hasarla çıkacak gibi görünen küresel güç Çin. O da nükleer bir güç olan Fransa’da Emmanuel Macron yönetimi seçimler öncesinde Ukrayna Krizindeki denge çabalarıyla can buldu. ABD’de Joe Biden yönetimi de öyle.

Türkiye, şu ana dek izlediği diplomasi ile en karlı çıkacak bölgesel güçlerden. Erdoğan, Türkiye’nin artan potansiyelini ekonomide halkın yararına kullanabildiği ölçüde bunu seçim siyasetine de tahvil edebilir.

Ukrayna yerle bir oldu ama Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in hamlesi sayesinde Ukrayna halkından bir Ukrayna ulusu doğuyor; canlı yayında bir uluslaşma süreci izliyoruz."

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