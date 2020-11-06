Murat Yetkin: Yeni hareketler Ecevit – Erdoğan etkisi yapmaz

Gazeteci Murat Yetkin, CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve siyaset bilimci Ali Haydar Fırat, yeni kurulan partilerin ve CHP'deki bölünme tartışmalarının siyasete etkisini konuştu.

İyi Parti, DEVA, Gelecek, Muharrem İnce ve partisinin kuruluşunu duyuran Mustafa Sarıgül konularını Kısa Dalga Podcast'te değerlendiren Murat Yetkin, "Bir siyasi hareketi sadece kişiler oluşturmaz, bir program oluşturur. Geçmişte iki örneği var. Bülent Ecevit ve Recep Tayyip Erdoğan. Ecevit CHP'yi değiştirerek genel başkanlığa seçildi ve daha sonra iktidara taşıdı. Erdoğan ise AKP'yi Erbakan'a bayrak açarak kurdu ve iktidar oldu. Şu anki hareketlerde henüz böyle bir şeyi görmüyoruz" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve siyaset bilimci Ali Haydar Fırat, siyasetteki bu gelişmelerin nedenlerini ve olası sonuçlarını Kısa Dalga Podcast’ten Esra Koçak Mayda’ya değerlendirdi.

“Seçmen, fabrika ayarlarına dönüşe itibar etmiyor”

Murat Yetkin:

“Türk siyasetinde bölünmeler öteden beri olmuştur, olmadığı zaman olmamıştır diyebilirim. Ben parti kurayım, oyları bölmeye talip olayım büyük bir parti bana gelsin milletvekilliği versin. Böyle bir alışkanlık maalesef var"

"Muharrem İnce daha çok CHP içerisinde bir oluşum yaratma ya da tekrar Cumhurbaşkanı adayı olma peşinde. HDP içerisindeki özellikle Ayhan Bilgen'in çıkışı önemli. Ancak tek başına bir partileşme sürecine evirileceğini zannetmiyorum"

"Erken seçim senaryolarına bu bölünmelerin ya da iç muhalefetin etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir siyasi hareketi sadece kişiler oluşturmaz, bir program oluşturur. Geçmişte iki örneği var. Bülent Ecevit ve Recep Tayyip Erdoğan. Ecevit CHP'yi değiştirerek genel başkanlığa seçildi ve daha sonra iktidara taşıdı. Erdoğan ise AKP'yi Erbakan'a bayrak açarak kurdu ve iktidar oldu. Şu anki hareketlerde henüz böyle bir şeyi görmüyoruz.”

"Başat figür Erdoğan değil, Bahçeli"

Ali Haydar Fırat:

“Türkiye'nin tarihsel meseleleri ertelenemez ve ötelenemez bir nitelik taşımaktadır. O yüzden çok farklı siyasal aktörlerin devreye girdiğini görüyoruz. Hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızım diyenlerin arttığını görüyoruz. Burada ortaya farklı siyasal aktörlerin çıkıyor olması normal"

"İktidarın söyleyecek yeni bir sözü yok. İki yolu tercih ediyor. Seçim sistemini değiştirmek ya da karşısındaki bloğu değiştirip dağıtmak. Millet ittifakında bir kriz olduğunu anlatmak açsından sürekli müdahalelerde bulunuyor. Başat figür sanıldığı gibi AK Parti değil, Devlet Bahçeli ve MHP”

“Erdoğan Millet İttifakını zayıflatmaya çalışıyor”

Mehmet Bekaroğlu:

“Kamuoyu yoklamaları Cumhur İttifakı'nın gerilediğini gösteriyor. AKP ilk defa yüzde 30'ların altına düştü. Erdoğan bunu görüyor. Kendi partisinde de ciddi erozyonlar ve ayrılmalar oldu. Bu nedenle Millet İttifakı'nı zayıflatmaya çalışıyor"

"İYİ Parti'de olup bitenlerle genelde muhalefette olup bitenlerin bir ilişkisi var. Muhalefeti dağıtma, zayıflatma çalışmasının bir ameliyesi olarak görülebilir İYİ Parti"

"CHP'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Bir değil birden fazla parti çıkarma, problem çıkarmayla CHP'nin kendi iç sorunlarıyla boğuşmasını istiyorlar. Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı HDP'den Altan Tan ve Ayhan Bilgen ile küçük bir parça da olsa koparılmasını o kadar isterler ki. Oysa ki günahları kadar sevmezler onları"

"2021'e dolar 10 TL'yi aşarak girerse AKP, Cumhur İttifakı, Bahçeli de olsa Bahçesiz de olsa sürdürmesi mümkün değil. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde dağılır ve Türkiye seçime gider”

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