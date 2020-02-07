Murat Yetkin yazdı: Erdoğan’ın Van’da 33 ölüm haberine tepkisi ne oldu?

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Van'daki çığ felaketinde 33 kişinin (Daha sonra 41'e yükseldi) hayatını kaybettiğinin açıkladığı sırada Kırıkkale'nin Delice ilçesinde konuşma yaptığına dikkat çekti.

Yetkin, birçok televizyon kanalının ekranı ikiye bölerek; bir tarafa Erdoğan'ın konuşmasını, bir tarafa da Van'daki arama kurtarma çalışmalarını koyduğunu vurguladı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan’ın ölüm sayısının 33’e ulaştığı sırada söylediklerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinden aktarıyorum: “Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, yaralılara yine Allah’tan şifalar diliyoruz. Kardeşlerim, ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok, bir faydası da yok. Geldik, gidiyoruz. Dünya iki kapılı bir han değil mi? Bir kapıdan giriyoruz, öbür kapıdan da malum çıkıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla beraber komşularımızdan başlamak üzere tüm mazlum ve mağdurların yaralarını sarıyoruz. Arakan’dan Suriye’ye, Kırım’dan Türkistan coğrafyasına kadar nerede bir kardeşimize özellikle bir yanlışlık yapılsa biz oradayız.”

Cumhurbaşkanımız, 33 vatandaşın ölümü haberini aldığında ki 6 Şubat’ta sayı maalesef 41’e yükselmişti, vatandaşlara neredeyse “olur böyle şeyler, kaderde var” mealinde tevekkül tavsiye etmiş, lafı üçüncü cümlede Arakan’a, Suriye’ye, Kırım’a getirmiştir. Oradan yine AK Parti başarılarına geçiş yapan Cumhurbaşkanı, o arada seçim ortağı MHP’ye teşekkür etmiş, bunlar da kendilerine hâlâ merkez medya diyebilen televizyonlar tarafından acı görüntüler eşliğinde yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Elazığ deprem felaketini de “Büyük bir imtihan” olarak tanımlamış, “teslimiyet” telkin etmişti.

Van’daki çığ felaketiyle Arakan’ın, Suriye’nin, Kırım’ın ne alakası olduğunu sorabilirsiniz. Ancak günümüz Türkiye’sinde bunun sorulup sorgulanması dahi sorun olabilir. İkinci çığın eski AK Parti Van milletvekili, halen Cumhurbaşkanı danışmanı Gülşen Orhan’ın olay yerine gitmesi sırasındaki seslerle mi tetiklendiğini sorgulayan Habertürk’ten Bülent Aydemir, türlü hakaretler altında, iddiayı yeterince araştırıp teyit etmeden gündeme getirdiğini söyleyerek özür dilemek zorunda kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 41 kişinin öldüğü 24 Ocak Elazığ depremi ardından, deprem vergilerinin nereye harcandığını sorguladığı için neredeyse ihanetle suçlandı.

Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz