Murat Yetkin yazdı: Cumhur İttifakı'nda sular ısınıyor, AK Parti içinde de belli bir gerilim mevcut

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhur İttifakı'ndaki AKP ve MHP’liler arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun ne 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ne de 2019 yerel seçimlerindeki düzeyinde olduğunu söylerken, "AK Parti’de Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı dışında, parti teşkilatının bu ittifaktan zararlı çıktığını düşünenler var. Buna karşı MHP’de de AK Partinin ilk fırsatta kendilerini sırtından atarak İyi Parti ve sağdaki başka partilerle ittifaka gireceğine dair bir güvensizlik var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "bir yanda AB reformu derken diğer yandan Milli Görüş köklerini öne çıkarmasının başka dikkat çekici gelişme" olduğunu savunan Yetkin, Yetkin, "Erdoğan AB Büyükelçilerine reform sözü verip, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Brüksel’e AB ve NATO ile görüşmelere gönderirken Bahçeli’nin MHP’nin ideolojik köklerine Türkçülük vurgusuyla dönmesi boşuna değil. Sancının bir kaynağı burada" görüşünü savundu.

Yetkin, "Aslında Cumhur İttifakı içindeki gerilim eksenleri, bunlara çatlak demek için henüz erken, sadece AK Parti ile MHP arasında değil. Aynı zamanda AK Parti içinde de belli bir gerilim mevcut. AK Parti’de siyaset yapmak, milletvekili ve bakan olma maaş ve ayrıcalıkları dışında bir anlam ifade etmemeye başladı. Birkaçı dışında bakanların da pek sözü geçmiyor. Bırakalım Bahçeli’yi, herhangi bir MHP yöneticisinin çıkışının Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir AK Parti yöneticisinin sözlerinden daha etkili olduğu algısı yayılıyor. Belki çatlak demek için erken ama Cumhur İttifakı'nda sular ısınıyor. AB ile uyum reformları ciddiye binip ilk temaslar başladığında Ankara’da yeni gerilim eksenlerine hazır olmak lazım. Ona ayrı bir yazıda bakacağız" ifadesini kullandı.

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