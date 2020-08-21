Murat Yetkin yazdı: Beş soruda Karadeniz’de doğal gaz gerçekleri

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz’de Türkiye’nin şimdiye dek en zengin doğal gaz yatağının bulunduğunu duyurmasının ardından, "Türkiye gibi enerji fakiri bir ülke için önemli bir miktar. Doğal gazın Türkiye’nin kendi gemisi, kendi ekipman ve elemanlarıyla bulunmuş olması da ayrıca değerli" yorumunu yaptı.

Yetkin, yazısında, Ekonomiye etkisi ne olacak, 320 milyar metreküp bağımlılığı kıracak mı, doğal gaz yatağı bir ayda bulunabilir mi, Türkiye'nin eksenini değiştirir mi, muhtemel bir seçime etki eder mi?" sorularını ele aldı.

Yetkin, söz konusun rezervin ekonomiye etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı 2023’de gazın kullanımda olması talimatını verdi. Uzmanlar işletme başladığında yılda 5 ila 10 milyar metreküp üretilebileceğini söylüyor. Yani Türkiye’nin mevcut doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10 ile 20’si arası katkı demek. Hiç fena değil yine de ama öyle vatandaşın cebine büyük bir katkı beklemek, bu miktarlarla zor" görüşünü dile getirdi.

Keşfedilen 320 milyar metreküp rezervin, Türkiye'nin 6-7 yıllık doğal gaz tüketimine karşılık geldiğini söylerken, "320 milyar metreküp küçümsenecek bir başarı değil ama maalesef Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını bitirecek bir miktar değil" dedi.

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