Murat Yetkin yazdı: Batının yeni küresel riski ve Türkiye

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 14-16 Şubat tarihlerinde 'Westlessness – Batısızlık' konusuyla düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yetkin, "Batı değerlerinin tartışmaya açılması, dünyanın önemli değişimlerin öncesindeki kritik bir eşikte olduğunun bir göstergesi" derken, önümüzdeki birkaç gün içinde konferansa ilişkin bilgiler aktaracağını belirtti.

Yetkin, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında Münih Güvenlik Konferansı'nın Başkanı Wolfgang Ischinger'in "Batısızlık" raporuna değinirken, "Ischinger, Konferansta barış ve güvenlik konularının yanı sıra 'Batı projesinin yeniden ele alınmasının' da masada olacağını söylüyor" ifadesini kullandı.

Yetkin'in kişisel blogunda yayımladığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dış politika ve güvenlik konularında dünyanın en etkili tartışma zemini olan Münih Güvenlik Konferansı’nın (MSC) 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak 2020 yılı toplantısının konusu 'Westlessness – Batısızlık' olarak saptandı. Bu yeni ve aslına bakarsanız zihin açıcı bir kavram.

"Münih Güvenlik Konferansının Başkanlığını yürüten Alman emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger, konferansın yine 'Batısızlık' başlığını taşıyan raporunda "Batı projesinin çürüyüşünü" gayet diplomatik bir dille, "Bildiğimiz anlamda Batı, bugün artık içerden ve dışardan yükselen itirazlarla karşı karşıyadır" diye tanımıyor ama raporu okuduğunuzda konunun "itiraz" değil, düpedüz "risk", ya da "tehdit" olarak algılandığını görüyorsunuz. Zaten Ischinger de Konferansta barış ve güvenlik konularının yanı sıra "Batı projesinin yeniden ele alınmasının" da masada olacağını söylüyor.

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"Batı değerlerinin Batı’da da kaybolmaya yüz tutması konusunu önemli tehdit sayarak "Batısızlık" adı altında dünya siyasetine yön verenlerin tartışmasına açılması, dünyanın önemli değişimlerin öncesindeki kritik bir eşikte olduğunun da bir göstergesi. Diplomatik inceliklerin ve oyunu kurallara göre oynamanın yerini giderek gerilimi tırmandırma ve askeri hamleler üzerine kurulu dış politika çizgileri almaya başladı bile. Ancak Münih’te bir araya gelmeleri beklenen bütün dış politika ve savunma aktörlerinin, Orta Doğu’dan Güney Doğu Asya’ya sorunlu bölgelerin sayısının giderek arttığı bir ortamda diyaloga hala yer olduğunun görülmesi de olumlu.

"YetkinReport okurları, önümüzdeki birkaç gün boyunca dünya siyaseti ve dolayısıyla ekonomi üzerindeki değişim eğilimlerini Münih Güvenlik Konferansından vereceğimiz sıcak haber ve analizlerle izleyebilecekler."

Yarın başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Katılımı planlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pakistan seyahatine katılacak.

Yetkin'in kişisel blogunda yayımladığı yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.