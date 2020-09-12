Murat Yetkin yazdı: Askerler 12 Eylül'de sola vurdu, Atatürk'ün adını kullandı ama siyasi İslamcılığın yolunu açtı

Gazeteci Murat Yetkin, 12 Eylül askeri darbenin 40. yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında, "Askerler 12 Eylül'de sola vurdu, Atatürk'ün adını kullandı ama siyasi İslamcılığın yolunu açtı" diye yazdı.

"28 Şubat “post-modern” darbesiyle askerler siyasi İslamcılığı yeniden kontrol edebilecekleri düzeye çekmek istediler" diyen Yetkin şunları kaydetti:

"Askerler düzeni sürdürmek için İslamcılığa yol verip sonra altında kaldılar.

12 Eylül gibi, 28 Şubat’ta netice itibarıyla Türkiye’de siyasi İslâmcılığın güçlenmesine yol açtı. Ve yıllarca güya “ılımlı” diye içtekilerin dıştakilerin faydalandığı bir siyasi İslâmcı akım, 15 Temmuz’da siyasi İslâmcı köklerden gelip merkeze oturan ve merkezi değiştiren AK Parti iktidarını devirmeye kalkıştı.

Kitapta çok örneğini bulacaksınız, sadece 12 Eylül ve 28 Şubat’la da sınırlı değil.

Bugüne böyle geldik. Darbelere karşı durmak için o kadar çok nedenimiz var ki…"

Yetkinreport'ta yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.