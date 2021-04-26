Murat Yetkin: Yarın bir seçimle Erdoğan işbaşından gitse de Türkiye-ABD ilişkileri artık böyle devam edemez

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye-ABD ilişkisini değerlendirdiği yazısında, “Gerçekten her alanın birbirine düğümlendiği bir sorunlar yumağından söz ediyoruz. Yarın bir seçimle Erdoğan işbaşından gitse, yerine başka hükümet gelse de Türkiye-ABD ilişkilerinin artık böyle devam edemeyeceği anlaşılıyor” görüşünü ifade etti.

“ABD ve Türkiye arasındaki ilişkide çıkar birliği ilkesi zedelendiği gibi, zaten yarın asırdır iniş çıkışlar yaşayan güven ilişkisi de ortadan kalkmış durumdadır. Türkiye’nin ABD önderliğindeki Batıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ilişkileri gerçekten bir karar noktasına gelmiş görünüyor” diyen Yetkin, “Eskiye dönüş mümkün olmadığı ve ABD ile ilişkilerin de kopmayacağına göre yeni bir yol haritası gerekiyor. Daha da sancılı bir süreç var gibi önümüzde” dedi.

Yetkinreport.com adresinden alınan yazının tamamını okumak için tıklayın.