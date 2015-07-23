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Murat Yetkin ve Mustafa Karaalioğlu arasında canlı yayında 'saçmalıyorsun' kavgası

Gerginlik üzerine reklama girerek programa ara verildi H

23 Temmuz 2015 01:08

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ve gazeteci Murat Karaalioğlu NTV canlı yayınında Suruç katliamına ilişkin sert bir tartışma yaşadı.

Karaalioğlu, Suruç patlamasıyla ilgili HDP'ye yönelik ağır eleştiriler yöneltti ve HDP'yi bölgeye polis sokmamakla suçladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tepkileri yersiz ve algı operasyonu olarak yorumlayan Karaalioğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalarda Ceylanpınar'ı işaret ettiğini ve bugün iki polisin şehit edilmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bunun üzerine söz alan Murat Yetkin, "Arkadas sen önce katile katil demeyi öğren önce" diyerek Karaalioğlu'na tepki gösterdi. Yetkin'in açıklamasına sinirlenen Karaalioğlu, "Şu an saçmalıyorsun, ne demek katil de yahu. Beni dinlemedin galiba" dedi. Yetkin de "benimle bu şekilde konuşamazsın, asıl sen saçmalıyorsun" diye karşılık verdi. Gerginliğin artması üzerine araya giren moderatör reklam arası verdi.

 

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