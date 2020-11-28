Murat Yetkin: Ülkücü-milliyetçi kesimlerin "ASALA'yı biz bitirdik" söylemi, psikolojik bir operasyon

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, "Kırk yıldır bitmeyen ASALA iddiası ve ASALA gerçeği" başlıklı yazısında ülkücü-milliyetçi kesimlerin 'ASALA'yı biz bitirdik' söyleminin psikolojik operasyon ürünü olduğuna dikkat çekerken, "ASALA’nın ne olup ne olmadığı, kimin kutup, kimin bitirdiği konusuna biraz ışık tutmak gerekiyor" dedi.

Yetkin, "MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ve tehditlerine arka çıktığı Meclis Grup konuşmasında ASALA meselesini yeniden açtı. Çakıcı’yı 'ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdi' gerekçesiyle savundu. Bir vatandaşın bir terör örgütüne karşı güvenlik operasyonlarında kullanılmış olması ona bir başka vatandaşa -ki Türkiye’nin kurucu ve ikinci büyük partisinin genel başkanıdır- hakaret ve tehdit hakkı vermez. Ama asıl konu bu değil. Asıl konu, ülkücü-milliyetçi kesimlerin kırk yıldır -evet 1980 askeri darbesinden bu yana, siyasi rant olarak gündeme getirme alışkanlığı olan ASALA ve ASALA’yı kendilerinin bitirdiği iddiası" ifadesini kullandı.

"İşin aslının ne olduğunu doğal olarak bildikleri halde ne MİT ne Genelkurmay ne Dışişleri, ASALA gerçeklerini açıklamak istiyor. Hem 12 Eylül 1980 askeri darbesi ardından yapılan operasyonlardaki gerçek yurtdışı bağlantılar açığa çıkmasın diye, hem de başarısızlıklar kendi hesaplarına yazılmasın diye bu siyasi rantın devamına göz yumuyorlar" diyen Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"ASALA meselesi son olarak Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri alma harekâtı çerçevesinde de gündeme geldi. Suriye ve Irak’tan Dağlık Karabağ ve işgal altındaki diğer Azeri topraklarına sızdırılan PKK militanlarının da ASALA militanlarıyla birlikte savaştığı yolunda haberler çıktı. Dolayısıyla gelişmelerin güncel boyutu da bulunuyor.

Şimdi aktaracaklarımın ASALA gerçeğini yüzde yüz ortaya çıkardığı iddiasında değilim. Ancak büyük oranda açık kaynaklara dayanan bu bilgiler bile kırk yıldır ısrarla sürdürülen 'ASALA’yı biz bitirdik' söyleminin bir psikolojik operasyon ürünü olduğunu görmeye yeter."

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