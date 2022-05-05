Murat Yetkin: Ukrayna krizi uzuyor, ekonomide de siyasette de herkes hesabını gözden geçirmeli

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin olarak, "Ukrayna krizinin kısa sürede sona ermesine dayanan senaryo çöktü. Kriz en azından 2022 sonuna dek sürecek gibi görünüyor. Ekonomide de siyasette de herkes hesabını gözden geçirmeli" yorumunu yaptı.

Yetkin, savaşla ilgili senaryolardan en kötüsünün savaşın ve krizin 2022 ötesine uzaması olduğunu belirterek, "Bu senaryo sadece Türkiye’nin bütçe, ödemeler dengesi, enflasyon hesabını değil Erdoğan ve AK Parti’nin 2023 seçim hesabını da alt üst edebilirdi" dedi.

Yetkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Savaş uzadıkça petrol ve doğal gaz alımına ödenen para daha da artacak, ödemeler dengesi daha da bozulacak bu durumda. Turizm gelirleri kurtarır mı dersiniz? Erdoğan’ın 'sabredin' deyip bize 2053’ü işaret ettiği nurlu ufuklar hedefini, kusura bakmasın, ben göremiyorum. Savaş uzadıkça, ekonomik kriz cumhurbaşkanlığı seçim sürecini daha da etkisine alacak. Ekonomide de siyasette de herkesin hesabını bu gerçeğe göre gözden geçirmesinde fayda var."

Yazının tamamı için tıklayın.