Murat Yetkin: Türkiye’nin kıyı ve orman arazileri yanı sıra, yaylalardan göllere bütün doğal alanları turizm yatırımcılarının insafına bırakılıyor

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Ege ve Akdeniz’de birbiri ardına yaşanan orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlandığına dikkati çekti.

Kanunun 1’inci maddesi “d” fıkrasına göre, “Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabileceğine vurgu yapan Yetkin, “Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek” dedi.

“Kanuna göre Turizm Gelişim Bölgelerindeki yatırımlar için artık ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ de aranmayacak. Kanun, ‘Kararı verilen yatırımlar hakkında, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir’ diyor. Ruhsatlandırma işlemlerinde ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ ve ‘Akreditasyon Kurumu’ söz sahibi olacak” diyen Yetkin, “Kulislerde daha şimdiden hükümet çevrelerinden kimlerin yakınlarının hazırlıklara başladığı konuşuluyor” dedi.

“Şimdi anlaşılan, yargı kararlarının çevresinden yasa değiştirilerek dolanarak, kıyı ve orman arazilerinin vatandaşların artık ücretsiz yararlanamayacağı şekilde turizm yatırımcılarına sunulması yoluna gidiliyor” diyen Yetkin, “Bu adımla Türkiye’nin kıyı ve orman arazilerinin yanı sıra, yaylalardan göllere bütün doğal alanları da turizm yatırımcılarının insafına bırakılıyor. Ve tabii yeni iş alanları bekleyen inşaatçıların” ifadelerini kullandı.

Yetkin, “Türkiye henüz bu seri orman yangını felaketini atlatamamış haldeyken muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesine taşınmasında kamu yararı olduğuna inanıyorum” çağrısında bulundu.

Yetkinrepor’ta yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.