Murat Yetkin: Türkiye'nin iç ve dış siyasetini birleştiren en önemli soru

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye'nin diplomatik gündeminin bir yıl öncesinden çok farklılaştığını belirterek, "Bunda önce BAE ve İsrail ile ilişkilerin normalleşme süreci ve ardından Ukrayna Krizinde dengeci siyaset izlemesi rol oynadı. Türkiye’nin Ukrayna’ya destek olup Rusya’ya ilan edilen ambargolara katılmamasına rağmen ABD ile normalleşme sürecine girmesi bunu gösteriyor. Bir ara revaçta olan eksen kayması tezlerini unutuldu, Türkiye Batı ile Rusya arasında önemli bir köprüye dönüşmeye başladı. Buna İsrail-Türkiye-Rusya hattında mekik dokuyan Roman Abramoviç gibi oligarklarların Türkiye’de demir atmaları dahil.

Ancak atasözümüzde söylendiği üzere tek çiçekle bahar gelmez. ABD’nin şu anda Türk yatırımcıları heveslendiren ilgisi canlandığı hızda sönebilir. Kaldı ki Demokrat Biden yönetiminde, her yönetimle çalışmış neo-Con kökenli Nuland’ın baba tarafından bağları bulunduğu Ukrayna’ya dair şahsi ilgisini de diplomatik camiada bilen biliyor. Temkinli siyasi ve ekonomik hatta kalmakta bir zarar yok" diye yazdı.

Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'yi Türkiye'de buluşturmaya çalıştığını kaydeden Yetkin, "Bu gerçekleşirse Türkiye’nin bölgesindeki siyasi etkisi artacaktır. Bu etkisi Erdoğan’a ekonomik krizi atlatıp 2023 seçimlerini kazandıracak ekonomik faydaya dönüşebilecek mi? Bu, Türkiye’nin iç ve dış siyasetini birleştiren en önemli soru.

Ancak “Stratejik Mekanizma” ABD ile sert rüzgarlarda bir kırılmayı gösteriyor; devamı gelebilir ama dikkatli olmakta yarar var" ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinden alınmıştır.