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Murat Yetkin: Türkiye mart ve şubatta kritik dönemece giriyor; Erdoğan dış politikada yeni dönüm noktasına geldi

06 Şubat 2021 10:00

Gazeteci yazar Murat Yetkin, şubat ve mart aylarının ABD ve Avrupa Birliği ile bir dizi önemli gelişmeye sahne olacağını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikada yeni bir dönüm noktasına geldiğini ifade etti.

YetkinReport için bir yazı kaleme alan Yetkin, "Batı ile yaşanan karşılıklı güvensizlik ve samimiyet konusunun artık içeriye de sıçradığının görülmesi Erdoğan’ın dış politikada yeni bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Metropoll anketine göre halkın yüzde 56.3'ünün Erdoğan’ın “Geleceğimiz Avrupa’da” söylemini inandırıcı bulmadığına dikkat çeken Yetkin, "Böyle bir süreçte seçmende dış politikaya dair samimiyet kuşkusu doğması tesadüf sayılamaz" yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şubat ve Mart ayları NATO, ABD ve AB ile bir dizi önemli gelişmeye sahne olacak. Bu gelişmeler Türkiye’nin sadece uluslararası ilişkileri değil ekonomisine de etki edecek.
Bu gelişmeler öncesi Batı ile yaşanan karşılıklı güvensizlik ve samimiyet konusunun artık içeriye de sıçradığının görülmesi Erdoğan’ın dış politikada yeni bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor. Bu dönemecin ne yöne doğru olacağı henüz belli değil. Çünkü Erdoğan reform sözü verirken “Türkiye’nin geleceği Avrupa’da” temennisi yönünde tutum alıyor. Oysa Başkanlık yetkilerini daha da güçlendirici yeni Anayasa çıkışı aksi yönde.
Böyle bir süreçte seçmende dış politikaya dair samimiyet kuşkusu doğması tesadüf sayılamaz.

 

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