Murat Yetkin: Türkiye mart ve şubatta kritik dönemece giriyor; Erdoğan dış politikada yeni dönüm noktasına geldi

Gazeteci yazar Murat Yetkin, şubat ve mart aylarının ABD ve Avrupa Birliği ile bir dizi önemli gelişmeye sahne olacağını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikada yeni bir dönüm noktasına geldiğini ifade etti.

YetkinReport için bir yazı kaleme alan Yetkin, "Batı ile yaşanan karşılıklı güvensizlik ve samimiyet konusunun artık içeriye de sıçradığının görülmesi Erdoğan’ın dış politikada yeni bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Metropoll anketine göre halkın yüzde 56.3'ünün Erdoğan’ın “Geleceğimiz Avrupa’da” söylemini inandırıcı bulmadığına dikkat çeken Yetkin, "Böyle bir süreçte seçmende dış politikaya dair samimiyet kuşkusu doğması tesadüf sayılamaz" yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle: