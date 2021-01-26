Murat Yetkin: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler küçük bir adım ama siyaset oyunu böyle kuruluyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye ve Yunanistan arasında 4.5 yıl sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmelerin küçük bir adım olduğunu belirtti. Yetkin, “Yetersiz olduğunu bilsek de istikşâfi görüşmelerin yeniden başlaması tümünden küçük adımları küçümsememek gerekiyor. Siyaset oyunu böyle kuruluyor.” yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, “Türk-Yunan görüşmelerinin yeniden başlaması, Türk-Yunan anlaşmazlığının ötesine geçen adımların takip etmesi şartıyla ortamı yumuşatabilir. AB, Türkiye ile ilgili konuları ABD ile koordine etme kararı almış bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 21-22 Ocak tarihlerinde Brüksel’deki temaslarında hem AB hem de NATO yetkilileriyle sadece Yunanistan ve Ege değil birçok önemli konuyu ele aldı. Buna Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alınması nedeniyle ABD’nin F-35 uçaklarına el koyması dahil ilan ettiği yaptırımlar dahil. Yeni ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta görevi devraldı. ABD veya AB’nin Türkiye’yi Batı sisteminden daha fazla dışlamak isteyeceğini düşünmek mantıklı değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçenlerde Türkiye’nin NATO’da kalmak istediğini ancak savunma önceliklerini NATO’nun belirlemesine izin vermeyeceğini söylemesi önemlidir. Yani ortada siyasi pazarlık ve uzlaşmalara açık bir durum mevcut." ifadesini kullandı.