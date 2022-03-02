Murat Yetkin: Türkiye AB’ye Ukrayna gibi saldırıya uğrarsa mı alınacak?

Gazeteci yazarı Murat Yetkin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın istilası altındaki Ukrayna için “Bizden biri. AB’de görmek istiyoruz” açıklamasını yorumladı.

"Türkiye AB’ye Ukrayna gibi saldırıya uğrarsa mı alınacak?" başlıklı yazısında Yetkin, "Aynı gün Ankara’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Ukrayna’ya gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin” diye seslendi AB’ye; “Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?” Bu paragraftaki iki falso üzerinde önemsemediğim için değil ama konuyu dağıtmamak için durmayacağım. Birincisi Türkiye’nin özellikle son on yıldır yargı bağımsızlığından basın ve ifade özgürlüğüne, parlamentonun rolüne dek demokratik kalitesindeki gerileme. Diğeri de Leyen’in çifte standart itirafı gibi duran “Bizden biri” ifadesi. Bizden biri derken Ukrayna’daki demokratik ve ekonomik gelişkinlikten çok Hristiyanlık ortak paydasından söz ediyor olmasın Leyen?" ifadesini kullandı.