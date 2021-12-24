Murat Yetkin: Türk Kalaşnikov'u TB-2, bir silahın değiştirdiği dengeler

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Bayraktar TB-2 SİHA'ların Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki toprakların geri alınmasında ve Türkiye'nin Suriye topraklarında giriştiği askeri operasyonlarda önemli pay sahili olduğunu belirterek, "Hem Suriye hem Irak hem de Türkiye içindeki PKK hedeflerinin vurulmasında TB-2 ve diğer Türk malı silahlar önemli rol oynuyor. Bunların arasında ASELSAN desteğiyle TUSAŞ üretimi ANKA-S uçağını ve hedef saptama sistemleri ASELSAN tarafından üretilen 45 kilometre menzilli 155 mm’lik Fırtına obüslerini de saymak lazım.

Ama dünyada Türk pilotsuz uçakları deyince akla TB-2 geliyor. Bu popülerlikte üretici Baykar’ın baş mühendisi Selçuk Bayraktar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olmasının da payı var" diye yazdı.

Yetkin, Kalaşnikov AK-47 otomatik tüfeklerinin savaş tarihinin gidişini değiştiren silahlardan olduğuna işaret ederek, "Yaygınlık açısından değil ama bölgesel dengeleri değiştirme etkisi bakımından TB-2 pilotsuz uçakları bir nevi Türk Kalaşnikov AK-47’si sayılabilir.

Türkiye bunu bir yerde ABD Kongresinin 19’uncu yüzyıldan kalma, arkaik, modası geçmiş yaptırım siyasetine borçlu. Kongre’nin 1974 Kıbrıs Harekâtı ve afyon tarımının engellenmemesi nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı askeri ambargonun sonucu, Türkiye’nin kendi elektronik harp sanayiini (ASELASAN), roket sanayiini (ROKETSAN) ve havacılık sanayiini (TUSAŞ) geliştirmesi olmuştu" ifadelerini kullandı.

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