Murat Yetkin: Yunanistan'la savaşmayız da Covid ve ekonomiyle savaş iyi gitmiyor

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinden bahsettiği yazısında hükûmet kararlarının ters teptiğini söyleyerek, ''Tükeniyoruz' diyeni ciddiye almak zorundasınız. Nasıl uçakta önce 'maskenizi kendiniz takın, sonra çocuğunuza' deniyorsa, hükümet önce hekimlere, sağlıkçılara iyi bakmalı'' dedi.

Yetkin, 'Yunanistan’la savaşmayız da Covid’le savaş iyi gitmiyor'' başlıklı yazısında Yunanistan'la Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilime de dikkat çekerek "ABD, Akdeniz’de bir gün Yunan, ertesi gün Türk ordusuyla göstermelik tatbikatlar yapan 6. Filo üzerinden hem Ankara hem Atina’ya çatışmalarına izin vermeyeceği mesajı veriyor" diye yazdı.

Yetkin Türkiye'nin Covid1--19'la ve ekonomiyle savaşının iyi gitmediğine vurgu yaptığı yazısında şöyle yazdı:

"Covid’le savaş da iyi gitmiyor, ki birazdan ayrıntısıyla geleceğiz, ekonomiyle savaş da iyi gitmiyor. TUİK ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldüğümüzü açıkladı. Rakamın iki haneli çıkmaması için özel çaba sarf edildiği anlaşılıyor, örneğin elektrik tüketim rakamlarına, istihdam kayıplarına bakıldığında, uzmanları yazınca anlarız.

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