IOC Başkan Yardımcısı Uğur Erdener: Tokyo Olimpiyatları koronaya rağmen iptal edilmiyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı Uğur Erdener, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları’nı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemeyi düşünmediklerini söyledi.

Uğur Erdener, Olimpiyat sürecinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile çok yakın işbirliği içinde yürütüldüğünü ve Olimpiyat Oyunları için 4 aydan fazla bir zaman bulunduğunu dile getirdi.

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