Murat Yetkin: TEI Genel Müdürü, 'töreni sabote etmek isteyenler' derken hangi ismi açıklanmayan şirketi kast etti?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla yapılan millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde yaşanan gerginliği yorumladı.Yetkin,TEI Genel Müdürü, 'töreni sabote etmek isteyenler' derken hangi ismi açıklanmayan şirketi kast etti?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Akşit TEI test ekibini kast etmediğine göre kimi kast etti? Motorun çalıştığı görüntüsü ve sesini ekrana yansıtamayan iletişim şirketini mi? Cumhurbaşkanlığının önerdiği, canlı yayın bağlantısını sağlayacak iletişim şirketi mi? Müdür onları mı, oradan birilerini mi suçluyor töreni sabote etmekle? Ve doğruysa, Cumhurbaşkanının işi gücü çok az da töreni yayınlayacak taşeron şirketin hangisi olacağını da o mu belirliyor artık? Ve hangi şirket o ismi açıklanmayan şirket? Kime ait?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla yapılan millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, motorun hazır olup olmadığını sorması üzerine TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş Başkanı Mahmut Akşit, bilinmeyen bir nedenle "Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın "Şu anda ateşleyelim" sözlerini duymayan Akşit, "Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, lütfen işinizi düzgün yapın" diye konuştu.