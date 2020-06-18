Murat Yetkin: Sürpriz Libya ziyaretiyle yeni bir safhaya geçildi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türk heyetinin 17 Haziran'da Libya'ya gerçekleştirdiği son dakika ziyaretle Libya iç savaşında değil, aynı zamanda Türkiye-Libya ilişkilerinde de yeni bir safhaya geçildiğini dile getirdi.

Yetkin, "17 Haziran öğleden sonra, NATO Savunma Bakanları video toplantısı başladığı sıralarda, bir Türk uçağı Libya’daki Trablus Havalimanı’na iniyordu. Anadolu Ajansı kısa süre sonra Libya Başbakanı Feyiz el-Sarrac’ın üst düzey bir Türk heyetini ağırlarken fotoğraflarını geçmeye başladı. Heyete, aslında aynı gün Türkiye’de İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio’yu ağırlaması beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlık ediyordu; daha birkaç saat önce bu ziyaretin 19 Haziran’a ertelendiği duyurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Güvenlik ve Dış Politika Baş Danışmanı (ve sözcüsü) İbrahim Kalın da heyetteydi. Bu programda olmayan sok dakika ziyareti sadece Libya iç savaşında değil, aynı zamanda Türkiye-Libya ilişkilerinde de yeni bir safha anlamına geliyordu." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Çavuşoğlu gece saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde ziyaretin asıl amacının Libya’ya verilen desteği “güçlü bir şekide” yeniden vurgulamak ve işbirliğini artırmak olduğunu söyledi. Adının verilmesini istemeyen resmî kaynaklara göre, heyetin gündeminde Libya hükümetine askeri desteğin artırılması, örneğin, Trablus yakınında bir hava üssü inşa etmek ve birilmiş müteahit alacakları ve petrol arama hakları da dahil olmak üzere ekonomik anlaşma taslakları da vardı. O esnada NATO toplantısında olan Milli Savunma Bakanı, birkaç hafta önce, 2019’un sonlarından bu yana Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) verilen Türk askeri yardımının, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından desteklenen Halife Hafter güçlerine karşı verdiği savaşın gidişatını değiştirdiğini söylemişti" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın