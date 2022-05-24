Murat Yetkin: Suriye’de başlaması muhtemel askerî harekât, Ankara için Stokholm ve Helsinki’nin PKK faaliyetine karşı tutumunu sınama fırsatı da olacak

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir harekât mesajı verdiğini belirterek, "Türkiye Suriye'de Rusya'nın boşluğuna mı talip yoksa harekat NATO ile ilişkilerde bir sınav mı?" diye sordu.

Yetkin, "Suriye’de harekât: Rus flörtü mü, tuzak mı, NATO testi mi?" başlıklı yazısında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu konusunda iki şart öne sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"PKK ve türevlerine verilen destek sözde değil, icraatta kesilecek ve Türkiye’ye PKK’ya karşı Suriye’de yürütülen harekât nedeniyle uygulanan askerî ambargolar kaldırılacaktı.

İşte (muhtemelen Irak’la birlikte) Suriye’de başlaması muhtemel askerî harekât, Ankara için Stokholm ve Helsinki’nin PKK faaliyetine karşı tutumunu sınama fırsatı da olacak. Ve tabii ABD’nin de.

Uluslararası politikada dikkatler Rusya-Ukrayna krizinde ve şimdi de Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO vizesi verip vermeyeceğindeyken Suriye’de yeni bir harekâta batı ne tepki verecek? Özellikle İsveç ve Finlandiya ne tepki verecek?"

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