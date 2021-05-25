Murat Yetkin: Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan'a "beni göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın" çağrısı yaptı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 3 saat süren Habertürk canlı yayınında, programın amacının suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek olduğunu ancak Soylu'nun yanıt vermediğini belirterek, "Benim aklımda en çok İçişleri Bakanının gerçekten yanıt verdiği tek soru kaldı. Defalarca tekrarlanan soru şuydu: istifa edecek misiniz? Bakanın yanıtı “Hiç düşünmedim” oldu.

Programı tek cümleye indirgemeye kalkarsak elimizdeki cümle İçişleri Bakanının bütün bu iddialar karşısında istifa etmeyeceği olur.



Diğer bütün soru, yanıt ve geçiştirmeleri bu cümle altına yerleştirmeye kalkarsanız bulacağınız ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Ben gitmiyorum, istiyorsanız siz gönderebilirsiniz” çağrısıdır. Bir başka açıdan da “Göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın” çağrısı." diye yazdı.

Soylu'nun söyleyeceklerini merak eden milyonlarca insanın bir kısmının aynı zamanda Sedat Peker'in Twitter hesabından yapılan açıklamaları takip ettiğine işaret eden Yetkin, "Devletin İçişleri Bakanı kendisi ve hükümeti cinayete göz yummaktan uyuşturucu kaçakçılığına dek ağır suçlamalarda bulunan mafya şefine karşı suç duyurusunda bulunmasına rağmen hâlâ devletin savcılarının harekete geçmeyişi değil mi biraz da buna yol açan?" ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır.