Murat Yetkin: Saldırganlığı daim kılmak için eşitlik kavramına da açıkça saldırıldığı günlerden geçiyoruz

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Görmemekçin bir özgenin yüzünü / Yüzde yoktur günah, ört gözünü'. Bu sözler bundan 800 küsur yıl önce söylendi. Ama bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü daha kadınların sosyal ve ekonomik haklarından çok, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını tartışarak idrak ettiğimiz şu günlerde her zamankinden daha anlamlı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Çünkü sadece erkek doğduğu için kendisinde her hakkı gören saldırganlık, kadının toplumda görünür olmasını kaldıramıyor, dizginlenmemiş erkek cinselliğini saldırganlığına kılıf yapıyor.

Çünkü sadece erkek doğduğu için kendisinde her hakkı gören saldırganlık, binlerce yıldır her toplumda görülen hükümdarlar, din adamları, hukuk adamları tarafından kayırılıyor.

Saldırganlığı daim kılmak için eşitlik kavramına da açıkça saldırıldığı günlerden geçiyoruz. Buna dur demek için bilinç ve vicdan sahibi erkeklerin de kadınların (önünde, ya da arkasında değil) yanında olması, dayanışma içinde olması gerekiyor. Böyle erkekler tarih boyunca kendi koşulları içinde az da rastlansa var olmuş, seslerini duyurmuşlar. Bunlardan birisi de yazının girişinde bir beytini alıntıladığım Genceli Nizâmi." ifadesini kullandı.