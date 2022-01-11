Murat Yetkin: Sadece ekonomide değil yargıda da alam zilleri birbiri ardına çalmaya başladı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Son seçim anketleri AK Parti ve MHP’de erimenin devam ettiğini gösterirken sadece ekonomide değil yargıda da alam zilleri birbiri ardına çalmaya başladı” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Yargıda adalet sorununun yüksek mahkeme başkanınca “vahim” sözüyle anılması demokrasinin işleyişi açısından fazlasıyla ikaz edici. AYM önündeki dosyalar arasında siyasi manzarayı derinden etkileyebilecek olan HDP’nin kapatılması davası da bulunuyor. AYM daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini geri çevirmişti. Ancak başvurusuyla süreci başlatan MHP’nin ısrarıyla Başsavcılık yeniden AYM’ye gitmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP’yi kapatmıyorsa AYM’nin kapatılabileceği sözleri AK Parti içinden de itirazlara yol açmıştı. 2008 yılında üstelik iktidardayken kapatılmaktan -iddialara göre o zaman müttefiki olan Fethullah Gülen cemaatinin desteğiyle- tek oy farkıyla kurtulan AK Parti, 2010 Anayasa değişikliğiyle parti kapatmayı üçte iki çoğunluğa bağlamıştı. Yani AYM’nin 15 üyesinden 10’unun oyu gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"HDP’nin kapatılıp eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar dahil 500 yöneticisinin siyasetten yasaklanması talebi, Bahçeli’nin siyaseti yargıda kurgulama stratejisine uygun. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürt seçmeni yeniden kazanma zorunluluğuyla çelişiyor. Kaldı ki, adil yargı siyaset kadar ekonomiyi, Türkiye’ye gelmesi beklenen yabancı yatırımları da olumsu etkiliyor."