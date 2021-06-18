Murat Yetkin: Sadece diplomasi değil, her alanda Erdoğan’ın saplantıya dönüşmeye başlayan “kurumları aradan çıkarma” eğilimi ile karşı karşıyayız

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesinin ardından Bakü’de ifade ettiği, “İnşallah bundan sonra Yunanistan’la devletler, kurum ve kuruluşlar araya girmek suretiyle değil, daha çok benim özel temsilcim İbrahim [Kalın] Bey ile kendi özel temsilcisi Eleni [Sourani] Hanım haberleşerek bir araya gelerek adımları da ona göre atmış olacağız” sözlerine dikkati çekti.

“Başka devletleri anladık ama ‘kurum ve kuruluşların araya girmesi’ ne demek? Burada sadece Avrupa Birliği veya NATO mu kastediliyor? Yoksa (Yunanistan’ın, dolayısıyla) Türkiye’nin Dışişleri, Savunma bakanlıkları gibi kurum ve kuruluşlar da kastediliyor mu?” diye soran Yetkin, “Erdoğan, uluslararası ilişkilerde devlet kurumlarını devreden çıkararak diplomasiyi liderler düzeyinde şahıstan şahsa konuşma eğilimini saplantı düzeyine getirmeye başladı” tespitinde bulundu.

Erdoğan’ın diğer ülke liderlerine Türkiye’nin devlet kurumlarıyla çözemedikleri bir sorun varsa, doğrudan kendilerine gelmek suretiyle çözebilecekleri mesajını verdiğini belirten Yetkin, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi eleştirisi yaptı.

“En sıradan günlük işlere kadar her konu Cumhurbaşkanı onayına bağlandığı için pek çok ciddi alanda karar alınamıyor. Erdoğan’ın masasında binlerce dosyanın imza beklediği iddia ediliyor Ankara kulislerinde” diyen Yetkin, “Yani sadece diplomasi de değil, her alanda Erdoğan’ın saplantıya dönüşmeye başlayan ‘kurumları aradan çıkarma’ eğilimi ile karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

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